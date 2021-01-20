確診外傭多逾500人　當局向違防疫令傭工發近百張告票

新冠肺炎疫情持續，外傭來港或假日聚集均有播疫危機。勞工及福利局透露，截至本月17日，共有510名外傭確診新冠肺炎，其中265名為新來港的外傭，另外245名則為已在港的外傭；而截至本月10日，當局分別向違反禁聚令及口罩令的外傭發出81張及18張定額罰款通知書。

勞福局書面回覆立法會議員質詢時指，截至本月10日，就違反禁聚令的外傭，當局共發出81張定額罰款通知書，當中54張由警務處發出，另外27張則由康文署發出。而發出告票最多的地點則為公園/花園及天橋，分別有33張及23張。而就違反口罩令的外傭，當局則共發出18張定額罰款通知書，大部分由康文署發出，發出的主要地點為公園/花園。

勞工處一直於周末在外傭經常聚集的地方，以中文、英文及外傭的主要語言進行流動廣播，並派發宣傳單張，呼籲他們遵守防疫措施；亦會聯同其他部門於假日採取聯合行動，打擊違反防疫措施的行為。該處呼籲僱主與外傭商討休息日安排，盡量留家休息。

勞福局亦提到，當局在去年8月至12月期間，為外傭提供共3輪免費檢測服務，共有超過9000名外傭參與，處方亦在今年1月至2月繼續提供相關服務予等待到新僱主家庭工作的外傭。至於強制外傭定期檢測，當局則表示要小心考慮實施的理據，包括就疫情發展、感染個案等作詳細分析。