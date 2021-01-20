會計師公會料財赤3480億　促推消費券帶動經濟

最新一份財政預算案將於2月24日公布，香港會計師公會今（20日）公布對2021至2022年度稅務政策及財政預算案建議，估計2020至2021年度政府財政赤字將大幅增至3480億港元。會計師公會會長鄭中正表示，現時香港面對疫情、稅制發展滯後及公共財政壓力等挑戰，希望政府能為經濟復甦作準備，例如推出本地消費券，帶動經濟活動。

會計師公會認為政府稅制落後，停留於1940年代，促盡快開展研究及改革稅制問題。公會財政預算案建議委員會召集人楊澤志表示，短期內希望政府能為遙距學習和工作人士提供稅務扣減，及就業主向租戶減免租金提供200%的加計扣除等；中、長期方面則促政府全面評估稅收制度，擴大稅基，及檢視先有公共財政收入來源。不過，公會強調現時經濟下行，不是建議立即加設稅種，而是要現在開始研究適合的稅種及額度。

公會稅務師會執行委員會主席陳錦榮就財政預算案作出建議，促政府創造就業機會，繼續為聘請大學畢業生的僱主提供工資補貼，給予年輕人更多社會上游機會，並繼續提供轉職支援及鼓勵自學。陳又指政府應推出針對性的紓困措施，例如本地消費券，及支援酒店和賓館作遙距檢疫隔離作用；在國際環境下，更要鞏固香港國際金融商業中心的優勢。

在科技方面，因應疫情令社會常態有所改變，陳促政府推行數碼轉型，推動5G應用；又為有需要學童提供網上學習補貼，此外亦要加快政府服務電子化。