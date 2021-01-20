Swatch集團再被入稟追租　星光行兩店涉欠租逾1300萬

瑞士鐘錶集團The Swatch Group旗下品牌的店舖再因欠租而遭業主入稟追討。集團旗下品牌浪琴表和天梭表在尖沙咀星光行的專賣店，昨日（19日）被業主入稟高院原訟庭，追討欠租及要求收舖。業主指兩舖由去年9月起欠租，欠款已累積至超過1300萬港元。因此要求收回舖位及要Swatch Group立刻還款。

這兩宗訴訟的原告為CRE Property (Star House) Limited，為星光行地下G02、G01A及一樓101A號舖的業主；而被告則為The Swatch Group(Hong Kong) Limited。

據入稟狀指，與訟雙方於2019年3月簽訂為期3年的租約，以月租68萬港元將G02舖租予被告。至於G01A及101A號舖，雙方租約則在2018年12月訂立，月租為210萬港元。兩份租約都訂明，被告除租金外，還要另外支付管理費、冷氣費和差餉等費用。資料顯示，G02舖為天梭表所用，G01A及101A號舖則為浪琴表專店。

原告指稱，被告在去年9月只付了部分租金，之後更未有再付。截至本月，被告在兩份租約所欠的款項，已分別累積至331萬和1024萬港元。原告認為被告的欠租行為，已等同以行動提早終止租約，因此要求法庭頒令，准許它收回舖位，並要被告清還上述欠款，及就單方面終止租約賠償原告的損失。