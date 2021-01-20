深水埗劃出強檢範圍　採樣站開放1小時已錄染疫個案

深水埗的新冠肺炎疫情開始蔓延，港府在該區劃出強制檢測指定區域，範圍西北至欽州街；東北至大埔道；東南至楓樹街以及西南至荔枝角道，並於楓樹街設採樣站。東網記者今日(20日)前往視察，早上約10時已有過百居民排隊，有負責檢測的承辦商指，採樣站開放僅1小時，已透過快速測試找到一宗初步確診個案，正呈交至衞生署作確認，料可於下午疫情記者會公布。

今早排頭位檢測的莫先生表示，自己居住大廈雖沒有確診個案，但為求安心，亦為同事安全着想，故前來進行檢測。他批評政府所有防疫措施都慢，連設立採樣站都「慢過人」。另一名攜同母親前往檢測的黃女士表示，其母親前往的日間護老中心昨晚(19日)凌晨通知，要進行檢測方可進入中心，她今早臨急臨忙趕來檢測。她認為欽州街及北河街較為高危，因較多劏房戶，擔心居民衞生意識較薄弱，促政府擴大強檢範圍。

負責運作採樣站的相達生物科技董事長招彥燾表示，從早上快速檢測結果顯示，已發現有一宗初步確診個案，反映當區存隱形傳播鏈。

港府亦於油麻地佐敦一帶的指定區域劃出核心區域，核心區的居民即使大廈無確診者都要強檢。設於佐敦的官涌體育館今日繼續為居民採樣，陳女士指其居住大廈不屬強檢範圍，但因在油麻地工作過，因此前往檢測，她指現時周圍都很多人中招，惟有盡量避免出街，買完菜都會跑回家中。

另一居民餘女士的居所大廈被劃為核心區域，她指區內很多唐樓，擔心有大爆發，若疫情持續嚴重，會考慮搬走避疫。她指現時一周只會落街一日買餸，外出會戴口罩、手套、眼罩，做足防疫措施。居民顧女士亦居於核心區域，她指街上人流明顯減少，變得冷清，決定今年農曆新年不去聚會，以免中招。