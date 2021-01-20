政Whats噏：噏錯定聽錯　盧偉國鄭松泰嗌交　未瞓醒打圓場

盧偉國被指喺會上講錯嘢，但佢就否認。（胡家豪攝）

立法會工務小組委員會平時都喺星期三朝早八點半開會。唔知係咪時間太早，有議員就發生口誤，畀人話未瞓醒之餘，兩人仲喺會上嘈交添。

工務小組通過涉款約3.4億港元撥款，進行香港國際機場多式聯運中轉客運大樓發展計劃相關嘅政府設施裝置工程。審議該項目期間，議員盧偉國率先發言，申報自己係機管局成員。之不過，佢又話「呢個項目就並非由機管局負責，因為以往嘅做法都係機場裏面個政府設施，都係由政府負責嚟立法會申請撥款」，同埋佢支持增加設施。而政府官員就話「冇乜回應，多謝主席。」

輪到鄭松泰發言嘅時候，佢就話「唔知係咪理解錯呢，文件寫相關撥款工程係委託機管局進行」，「點解盧偉國發言嘅時候，你(官員)唔糾正佢？」仲話冇必要深究盧點表達，但盧表述同傾緊嘅項目不相符，官員有必要澄清。

盧就多次大聲反駁，問鄭「乜嘢叫唔相符呀？」又話「你聽錯咗！」而鄭就反問「我未瞓醒？」「我冇必要睇帶，你第一個撲出嚟噏錯，然後官員Hea答冇補充」，仲話「大家都未瞓醒啱唔啱先。」鄭發言期間多次嘗試「拉隊友」，起勢咁問同佢一條走廊之隔嘅議員陳恒鑌(Ben)有冇聽錯。但Ben就冇出聲，鄭就惟有話「唔會拉你落水喇。」

其實Ben就比較關注聯運大樓計劃中嘅機場海天客運碼頭，話希望政府考慮喺擴大碼頭嘅面積同增設設施後，唔好淨係作客運轉航用途。運輸及房屋局副秘書長劉家麒回應，話聽到社會有相似提議，不過會將碼頭維持現有角色。Ben就唔滿意，話政府唔聽社會意見，多數都唔理意見照去啦，仲預料碼頭將會係計劃中嘅「敗筆」呀！