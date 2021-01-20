伸手指着搬卡板女子　裝修工遭控指揮堵路

有市民為反對政府將大埔賽馬會普通科門診診所定為新冠肺炎指定診所，於去年3月8日在大埔集結並堵路，警員驅散示威者時拘捕一名男裝修工人，指他涉嫌指揮他人用木卡板和膠籃等雜物堵路，控以他一項公眾地方造成阻礙罪，男子不認罪，案件今（20）在粉嶺法院開審。

偵緝警員黃潤堅供稱，當日大埔區有未經批准的集結，他與同僚遂坐車在大埔一帶候命。至下午4時20分，他看見數十名示威者移動至安祥路大元邨街市外，他們大多身穿黑色衣服，有人大叫口號，另有人拿路旁的木卡板和膠籃堵塞馬路。當時有一名女子拾起馬路上的卡板，身穿黑色衫褲的被告陳思明（38歲）則在她身邊5米處舉起左手指向她，狀似指揮對方。

黃與同僚隨即落車，表露身份並喝令被告躺在地上，但被告不從。一名偵緝警長嘗試將被告截停制服，但被告和警長鬥力，黃於是向被告施放胡椒噴霧和用警棍打他，最終成功將被告控制在地上，警誡下他表示「冇嘢講」。

辯方指，根據現場片段顯示，其實在被告舉手前一刻，馬路上的卡板已被人抬起。黃同意不肯定被告是否指揮人群，又承認看不到被告曾將雜物放在路中心。