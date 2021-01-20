被指參與悼念周梓樂違禁聚令　男子女童不認罪辯稱路過

2020年5月8日為科大學生周梓樂逝世半周年，旺角區有悼念活動。當晚警方發傳票檢控多人違反禁聚令，其中一名男子及一名15歲女童否認參與受禁群組聚集罪，案件今日（20日）在九龍城法院開審。辯方指二人當晚只是路過，並無參與悼念集會。

兩名被告分別是男子伍文浩及15歲女童，他們被控違反第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，於2020年5月8日在旺角亞皆老街73至81號外參與受禁群組聚集。

督察陳嘉豪供稱，當日他穿軍裝擔任指揮官，與隊員在彌敦道與亞皆老街巡邏。當晚11時起，約100人在惠豐中心外聚集、叫囂及嗌口號。他用揚聲器多次警告在場人士違反禁聚令，但人群未有散開，他遂指示隊員展開追截。有10人在通菜街被截，包括案中兩名被告。但他未能在警方拍攝的片段中認出首被告。

此外，首被告今日雖有到場，但就未有進入法庭應訊。裁判官提醒辯方大狀本案控罪嚴重，刑罰包括監禁，若首被告為避免遭證人認出而選擇不出庭，則要承擔未能即時指示律師的風險，最終首被告沒有出庭。