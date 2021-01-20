「香港出行易」程式擴展範圍　港鐵九巴年中發放實時到站資訊

政府於2018年推出「香港出行易」流動應用程式，以便市民一站式搜索車費、行程時間和規劃等乘車資訊。惟有關程式被指所覆蓋的公共交通工具實時到站資訊仍然偏少，當局今日(20日)回覆議員的書面質詢時透露，港鐵和九巴及龍運巴士皆對向政府開放有關數據的反應積極，預計可於今年年中前在該程式發放信息。

提出書面質詢的議員陳恒鑌表示，不少市民都希望可以透過「香港出行易」獲得巴士和專線小巴的實時到站資訊，及實時空置泊車位信息，以便他們規劃行程。運輸及房屋局局長陳帆回覆時指該程式開發成本為60萬港元，在2020至21年的營運開支預計為325萬港元。而有關程式的累計下載人數約225萬人，平均每日點擊率約4萬人次。

他指運輸署計劃在今年3月進一步開放約70條專線小巴實時到站資訊，並預計在2022年全面覆蓋所有專線小巴路線。至於泊車位方面，至去年12月底，有約420個停車場發放空置實時泊車位資訊，而政府日後亦會於合適的新地契中加入條款，要求發展商於項目落成後，須向署方提供實時泊車位資訊。