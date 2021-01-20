中半山3個逾百年歷史配水庫仍有運作　油麻地配水庫現況未明

逾百年歷史的深水埗主教山配水庫、戰前古羅馬式建築上月險被清拆，引來全城對保育配水庫的關注。本港現時最少有另外4個現存的地下水務設施屬戰前建築，包括雅賓利食水配水庫、歌賦山食水配水庫、山頂食水配水庫及油麻地配水庫。發展局今(20日)交代該批配水庫的現況，指出上述首3個食水配水庫現時仍然正常運作，食水容量共達24,010立方米。至於油麻地配水庫相信戰前已停用，現況有待查證。

發展局局長今日回應議員書面質詢，指出古物古蹟辦事處正與水務署合作，進行與水務有關的地下設施的研究，以上4個配水庫的研究仍在進行中。目前尚在運作的雅賓利食水配水庫、歌賦山食水配水庫及山頂食水配水庫，負責為中半山一帶供應食水。三者的落成年份分別為1888或1889、1903及1897年；而面積分別為37,617、2152及3874平方呎。

而根據1894年的工務局年報，油麻地配水庫當時已完工，但該配水庫相信在戰前已停用，水務署沒有相關的圖則和運作記錄。而該配水庫仍然存在，但現況有待查證。

此外，在深水埗主教山配水庫保育方面，古蹟辦重申已展開有關水務設施的文物價值研究。研究完成後，古蹟辦會將結果交予獨立的歷史建築評審小組考慮設施的擬議評級，爭取於今年第一季將研究報告及評審小組建議的擬議評級，交予古物諮詢委員會審議及評級。