紅磡非法集結案續審　首被告被指為重裝示威者

前年8月10日紅磡發生警民衝突，4名被捕男女否認非法集結罪，案件今（20日）在區域法院續審。有警員供稱在制服首被告時遭對方弄傷前臂，但一時忘記將傷勢記錄在口供上。警員強調對於制服首被告的印象十分深刻，因為對方是首名被警方拘捕的「Pink Team」成員。據了解，「Pink Team」是警方對於重裝示威者的稱呼。

4名被告依次是25歲保安員張漢東、22歲音響技術員姚子浩、一名15歲女童及19歲學生唐健龍，4人均被控非法集結。張另被控襲警、管有炸藥及在公眾地方管有彈射器連彈珠、刀和錘等攻擊性武器。姚另被控管有雷射筆等攻擊性武器。

高級督察陳曉馳先解釋記事冊簽發與記項日期不符的問題，他同意其記事冊是案發後一天才簽發，強調事發當日他主要任務是指揮小隊，記錄行動細節之事可留待事後再辦。

而警員盧振業則供稱，當日他見到陳曉馳與首被告雙雙跌落樓梯，他上前欲捉拿首被告時亦被拉跌，結果3人跌至樓梯平台。及後他想捉緊被告雙腳時，被告大罵：「死開！」同時踢他的頭，導致他被護目鏡撞到下唇流血，右前臂亦告受傷。惟盧同意，他在口供中並沒有提及右前臂的傷勢。