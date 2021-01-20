4反黑警涉假掃賭案　控方須交出臥底行動部分紀錄

警方3年前派臥底滲入三合會，期間撞破警員涉嫌與三合會合作安排「假掃蕩」非法賭場，4名反黑組男警員事後被控和否認串謀妨礙司法公正罪。在控方傳召證人前，辯方要求控方交出臥底於2016至2018年進行臥底行動期間的出入境等紀錄，法官今天（20日）閉門聽取辯方單方面提出的理據，之後下令控方亦須披露臥底於2017年9月後的紀錄。控方表示要就此索取指示，案件因此押後至明天再訊。

辯方原本要求控方披露臥底於2016至2018年進行臥底行動期間的紀錄，包括出入境和收支，認為該些資料與案件相關。控方則只願提供臥底2018年的出入境及收入紀錄，但指其他時段的紀錄與案件無關，而且涉及機密資料等，拒絕向辯方披露。

法官今天下令控方須披露臥底由2017年9月29日起的出入境及收支紀錄，食飯及交通等花費則除外，如果控方認為有關資料涉及機密，並基於公眾利益應獲豁免，可再向法庭提出申請。控方早前表示，臥底於2017年9月才認識涉案派系的「阿頂」王偉軍，並於同年10月9日獲邀加入三合會，而臥底於2018年1月成為涉案賭場的兌分員，至同年5月至7月才是案發時段。

5名被告依次為4名涉案警員趙廣林（54歲）、賴福康（48歲）、傅裕文（36歲）、張子健（28歲），以及賭場負責人陳少寶（39歲）。陳早前已認罪，目前正還押候懲，其餘4名警察被告則否認於2018年5月2日至7月10日，在香港連同王偉軍（菜仔）及一名稱為「Eddy」的人士串謀妨礙司法公正。