石鼓洲綜合廢物管理設施工程完成30%　2025年啟用

綜合廢物管理設施第一期的設計及建造費用預算為180億港元。

本港垃圾棄置量高，政府正於石鼓洲興建綜合廢物管理設施，採用焚化技術處理都市固體廢物，望減輕堆填區負擔。根據環境局今日（20日）遞交立法會的書面回覆顯示，相關工程進度已完成30%，截至去年12月，工程總支出約為50億港元，預計可於2025年如期落成啓用。

環境局表示，「綜合廢物管理設施第一期」工程現正按合約要求進行，目前已大致完成設施所在海床的深層水泥拌合加固工作和人工島海堤工程，共約佔整體工程的30%。餘下的工程項目主要包括人工島的填土、防波堤的建造、機電設備組件的採購和預製、廠房的地基及建築、設備組裝和營運測試等。

有關工程合約中的設計及建造費用預算為180億港元。截至去年12月，工程總支出約為50億港元。根據現時估算，餘下款項足夠應付所有尚未完成的工程，預計可於2025年如期落成啓用。

另外，對於綜合廢物管理設施第一期工程承建商的一名工程師於本月17日確診新冠肺炎，當局已要求承建商嚴格執行防疫措施，局方亦已於去年12月中及本月初為承建商前線及相關工程人員安排檢測，檢測結果全為無染疫，局方會因應疫情發展繼續檢視防疫措施和安排病毒檢測。