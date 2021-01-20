6公屋項目延期落成　房委會：受疫情及地基問題影響

房委會指建造公屋工程受各種因素如疫情及地基問題影響而延期。

公屋落成時間落後，輪候冊大排長龍，基層市民等上樓等到頸長。對比前年與去年公布的房屋委員會公營房屋建設計劃，有6個公營房屋項目的預計完工年期延後了1年。房委會解釋指，建造工程受各種因素如疫情及地基問題影響而延期，將繼續監察其進度，務求令項目盡快落成。

運輸及房屋局今(20日)回應議員書面質詢，指出有6個公營房屋項目預計完工年期出現延後，包括鑽石山第一期、鑽石山第二期、皇后山第三期、白田第十期、屯門第16區恆富街、及西北九龍填海區1號地盤(東)。

當中鑽石山、皇后山及白田的項目，當局指因新型肺炎疫情在去年令物料及勞工供應受阻，導致項目工程進度受影響。而現時物料及勞工供應已回復正常，房委會與承建商將因應實際情況調配工序，將延誤減至最低。皇后山第三期及鑽石山第一期預計於2021至22年度落成。鑽石山第二期及白田第十期預計於2023至24年度落成。

至於屯門第16區恆富街因需進行額外土地淨化工程而有所延誤，為加快工程進度，工程會在地基工程合約期內進行，並已於去年展開。而西北九龍填海區1號地盤(東)因地基工程受到延誤，工程團隊及承建商正積極研究解決方案。兩項目預計於2024至25年度落成。