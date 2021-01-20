議員批政府抗疫落後形勢　措施朝令夕改最終市民受苦

外界炮轟政府抗疫無能，多名議員在立法會辯論施政報告致謝動議時亦狠批政府抗疫不力，朝令夕改。其中金融界議員陳振英批評政府的防疫措施時鬆時緊，認為政府應採取措施達致清零。他認為政府在配套設施安排方面不能掉以輕心，應鼓勵市民注射疫苗，對網上不盡不實的傳言不能僅稱遺憾便了事，應正本清源考慮更多有效方法堵塞網上的虛假消息。

另一名議員劉業強認為政府在實施政策上應三思而後行，不能朝令夕改，例如疫情記者會的安排改動、午市禁堂食、年宵花市安排等等，認為這些政策是因政策局沒有掌握民意，而錯誤地推行措施，最終市民需要受苦，政府應掌握民意，施政才能貼地。

對於政府抗疫一年，但疫情反覆，容海恩直指令外界質疑是否抗疫不力。她指雖然中央支持及要求港府採取「外防輸入、內防反彈」措施，但港府防疫抗疫措施不到位，如「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，不夠擔當、落後予形勢，令市民受苦。她促政府學習內地抗疫的手法，落實全民檢測，嚴肅執行限聚措施、禁足令及「安心出行」，以達致清零盡快通關。

工程界議員盧偉國指疫情下各行業處於水深火熱中，即使立法會最近批出新一輪防疫抗疫基金撥款，亦只是杯水車薪。他指作為負責任的政府，應在社會有困難時推出逆周期措施，為應對公共財政緊張，政府應以創新思維廣開財路，如推出抗疫發展債券計劃，為應付各類防疫開支、支援各行業及為香港復甦後籌集資金。他又認為政府持有8個基金作為財政儲備一部分，認為政府特事特辦動用部分基金應急，待經濟好轉再作填補。