開學日阻港鐵運作兼襲警　教大學生判入勞教中心

20歲教育大學男學生被指前年9月「開學日」時在港鐵樂富站滋擾港鐵列車服務及襲警，他承認一項公眾妨擾罪，並經審訊後被裁定一項襲警罪成，裁判官屈麗雯今天（20日）在觀塘法院判刑時表示，港鐵是主要交通樞紐，被告選擇在特別繁忙的日子及時間去阻礙交通，影響範圍深遠，並且襲擊前來執勤的警員，兩罪均須判處具阻嚇刑罰。法庭最終接納報告建議，判被告入勞教中心。

被告賈雲龍被控於2019年9月2日，連同其他人士在樂富港鐵站作出妨擾港鐵列車服務的滋擾行為，及在上述日子及地點襲擊兩名警員A及B。控方案情指，當日被告於港鐵月台上手持雨傘，看見有警員追近便先用上半身撞擊警員A，致A右手疼痛。其後警員B從後攔截被告時，同樣被他撞到，致背部受傷。

裁判官判刑時指，本案情節絕不輕微，案發時正值「開學日」的繁忙時段，被告在此時阻礙港鐵運作，影響範圍不會只是樂富一站，而是整個觀塘鐵路綫，影響其他公眾乘坐交通工具的自由，加上當時行動具組織及規模，故法庭認為須判處阻礙性刑罰。

裁判官又指，涉案警員為了回復鐵路運作才趕到現場，卻遭到被告襲擊，法庭有責任保護執勤中的警員，同樣須判處阻嚇式刑罰。