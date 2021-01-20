新界單車徑設計差　去年逾千宗意外釀傷亡　按年升逾70%

政府正發展全長82公里的新界單車徑網絡，工程包括興建2條新的主幹線單車徑以連接現有單車徑，當中新建的屯門至馬鞍山主幹線單車徑於去年啟用，但被人批評設計有問題，令單車與汽車爭路。政府表示，去年本港新界區發生逾1100宗單車意外，導致近1200人傷亡，無論意外和傷亡人數均按年大增逾70%。

運輸及房屋局局長陳帆書面回覆議員劉業強就新界單車徑網絡的提問，指過去3年本港新界區共發生2508宗涉及單車的交通意外，期內有2604人於相關意外中傷亡。單計期內的單車意外宗數，2018年有698宗，翌年雖輕微跌至666宗，但去年飊升至1,144宗，按年升幅約72%。傷亡人數方面，2018年有728人，跌至翌年的687宗，但去年飊升至1,189宗，按年上升逾73%。

另外，單車徑設計近年亦備受批評，當中去年通車的屯門至馬鞍山主幹線單車徑，有多段路段要求騎單車人士下車推車，更出現單車與汽車爭路的情況。運輸署於過去3年共收293宗涉及新界單車徑配套設施的投訴，單計去年便有113宗，當中50宗涉及單車徑的設計及安全設施，6宗涉及單車徑的連貫性。

陳帆指，新界單車徑網絡的2條主幹線單車徑中，屯門至馬鞍山主幹線單車徑已經通車，而荃灣至屯門主幹線單車徑正分階段推展。當中，荃灣青荃橋至灣景花園一段走線將於今年中竣工，而灣景花園至汀九段和屯門至掃管笏段的2段走線，將於今年諮詢公眾意見；但餘下的掃管笏至汀九段走線受地理環境限制和居民反對，土木工程拓展署會繼續尋求可行及合乎效益的走線方案。