海關破荷蘭運港販毒案　檢1450萬元貨拘2男

香港海關機場科人員於上周六(16日)，在香港國際機場一號貨站，檢查一個由荷蘭空運抵港報稱為49箱、共重434公斤的奶粉貨物，惟經X光檢查後，發現其中4箱貨物影像不均衡有異樣，於是作進一步檢驗，揭發該批貨品的包裝曾被開封。關員遂打開包裝查看，在24個奶粉包裝盒中，檢獲32包、共重約19.2公斤的懷疑K仔。海關毒品調查科其後接手跟進案件。

海關毒品調查科高級調查主任郭俊雅表示，至昨日(19日)下午展開行動，見到一名男子前往粉嶺收貨地址取貨，他當場進行拆貨，取走該4箱載有毒品的貨物，然後到美孚將其中2箱貨物交給另一名男子。關員見時機成熟，隨即現身拘捕該名收貨男子(30歲)、以及接貨的男子(24歲)。據悉，該30歲男子報稱從事物流倉庫工作，有黑幫和勝和背景，24歲男子則報稱無業。

海關其後發現該24歲男子，租用長沙灣一工廠大廈的迷你倉，於是登臨搜查，再檢獲1.8公斤懷疑冰毒及5包重約0.7公斤的懷疑可卡因，檢獲的全部毒品市值約1,450萬港元。郭俊雅指，今次被搗破的犯毒集團十分了解本地物流運作，透過幾層不相關的運輸帶運毒，且行動迅速，只揀選目標奶粉收取，藉此逃避追蹤，不排除有更多人被捕。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。