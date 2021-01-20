美容業零確診卻被逼停業　業界促政府交代復業標準

本港疫情未止，港府再延長現有防疫措施多7天至下周三（27日），其中美容院等場所更被勒令停業。有美容業界質疑政府的停業標準，強調業界過去兩波疫情都零確診，亦願意達致「閉環式管理」，包括實行預約制以及員工每14天定期檢測等，但當局並沒與業界商討，促請政府向美容界交代復業標準，以及批准業界盡快復工。

在過去疫情下，美容業先後3次被勒令停業，業界已停工超過100日。教育局資歷架構美容及美髮行業培訓諮詢委員會主席楊慧君今早（20日）在一個電台節目上表示，業界在過去2波疫情都零確診，但卻同被勒令停業，批評完全不明白政府要美容界停業的標準，要求政府交代明確停業機制及條件。

楊慧君指，現時香港有1萬間美容院，從業員多逾5.6萬人，美容業手停口停，極須復工。為了爭取復工，業界會提出更嚴謹的抗疫方案，達致「閉環式管理」以保障客人及員工健康為出發點，方案包括嚴謹執行預約制並做記錄、每14天安排員工進行檢測、要求客人填健康申報表、鼓勵客人進行檢測及使用「安心出行」等，促請政府或專家盡快交代，讓美容界復業的標準。