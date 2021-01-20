新咪錶無使用指引難操作　市民憂遙距入錶增霸位情況

政府推動「智慧出行」，運輸署早前宣布分階段安裝1.2萬部新路邊停車收費表(咪錶)，在上月起於中環耀星街、屯門文質路、西貢清水灣等，共84處路旁的泊車位安裝44部新咪錶，並在今日(20日)起正式投入服務，新功能包括可遙距延長停泊時間、用信用卡付款、網上查詢泊車位狀況等，其餘約1.2萬部新咪錶預料將於明年上半年完成更換及安裝。有司機直言系統難操作，缺乏指示，亦有司機認為新功能或會增加濫用停泊「霸位」情況。

今日啟用的44部新咪錶，有10部位於中環耀星街，東網記者下午到該處附近視察使用情況，發現市民似乎對如何使用仍顯得一頭霧水，而現場雖有負責工作人員向市民講解，但職員似乎對新功能同樣不太熟悉，曾錯誤地向市民表示遙距延長一次停泊時間後，便要使用另一組電話號碼再次登記等。現時新功能下，市民泊車即場入表後，連接手機應用程式「入錶易」，可再遙距入錶一次，其後便要親身到現場入錶，同一登記戶口最長可停泊24小時。

從事電腦行業的譚先生落車後，如以往般選擇時段，並用八達通繳費便打算離開，他表示有聽聞新遙距延長泊車時間的功能，但不太理解，其後嘗試使用時，本以為只需用電話掃描咪錶上的二維碼(QR Code)便能啟動功能，在場工作人員提醒下，才得知要先下載「入錶易」軟件程式，花了數分鐘下載程式，並以電話號碼登記。譚坦言「軟件唔太方便，應該直接喺錶上增設二維碼連接軟件下載，而且冇提示，好似好多政府軟件咁」。他又指能夠遙距延長泊位，對駕駛者而言是好事，但認為無阻香港「車多過車位」的情況，認為政府應做好規劃。

另一車主譚先生認為新功能不太吸引，原以為遙距功能可不斷更新，但經職員講解後才知道，車主在遙距延長一次後仍需再次到場入錶，「比我初頭想像唔同」。對於新功能可偵測車位佔有率，他指對駕駛人士幫助不大，直言「你偵測到唔夠2秒都畀人泊咗，冇咁多車停泊嘅地方可能有用」。在金鐘上班的鄺先生則認為新功能較為方便，毋須每小時親身入錶，讓他最長4小時才到場，直言「幫到打工仔」，又指偵測車位佔有率亦頗快。然而他表示，新功能亦有可能被濫用，車主或更容易長時間停泊「霸位」，「近車房舖，好似深水埗、長沙灣，有車主會鍾意長期停泊，好難管理」，加上現時只能偵測車位有沒有被佔用，並不會涉及記錄車牌，無助紓緩長時間霸位情況，只能依靠司機自律。