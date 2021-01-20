黃馮律師行涉935宗物業買賣月底到期　中介人料2月展開申索

黃馮律師行因涉嚴重違反《律師帳目規則》而於去年12月24日被香港律師會勒令接管，令該律師行的客戶帳目被即時凍結。有議員就此事向當局提出書面質詢，惟當局回覆指未有確實的受影響買家賣家數字及涉款總額資料，只引述香港律師會截至上週五(15日)資料指，估計共約935宗物業轉易個案在去年12月24日至本月31日期間到期，需進行相關交易程序。律師會透露，接手黃馮苦主樓宇買賣個案的中介人料於2月開始申索程序。

律政司今日（20日）回覆議員謝偉俊的書面質詢時稱，據了解，律師會理事會已委任另外5間律師事務所，協助早前獲委任為中介人的事務所，盡快處理相關介入工作。當局指律師會表示，截至1月15日，涉事律師行位於太子、荃灣和元朗的3間分行已騰空，中介人現正處理餘下的中環總行的檔案及事宜，惟檔案眾多和紀錄混亂致需時處理，而其在完成處理緊急工作後，計劃於2月開始申索程序。

至於會否盡快實施早於2004年制定的《土地業權條例》(第585章 )，以簡化物業轉易程序及減少買賣物業市民的律師費用及風險方面，當局指正積極推行有關《條例》落實，又指政府正繼續與主要持份者磋商，包括就彌償安排、核實註冊申請、警告書機制等事宜尋求共識，然後盡快就草擬《土地業權(修訂)條例草案》及提交予立法會審議，惟目前未有具體時間表。