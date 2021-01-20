智慧出行淪空談　政府停車場不停車繳費最少等5年

政府擬推行不停車繳費系統，向駕駛人士派發繳費貼，讓其經過政府收費隧道時毋須停車繳付隧道費。有議員要求政府將該系統引入政府停車場，讓駕駛人士進出停車場時可以不停車繳付泊車費，但政府推搪需待繳費貼普及後才考慮擴大其應用範圍。換言之，駕駛人士需最少等多5年才可以不停車繳付政府停車場泊車費。

運輸及房屋局局長陳帆今日(20日)書面回覆議員吳永嘉的提問。吳指，現時大多數公眾停車場都採用接觸式繳費系統，駕駛者需拍八達通卡來繳付泊車費，但他指運輸署正籌備在政府收費隧道和青沙管制區加裝不停車繳費系統，要求當局將該系統引入公眾停車場以方便駕駛者。

陳帆表示，運輸署於前年公布的《香港智慧出行路線圖》中提到分階段在政府收費隧道推行不停車繳費系統，透過向駕駛者派發具無線射頻識別功能的繳費貼，當隧道的感應器遙距讀取到繳費貼的信號後便會自動扣費。他稱，政府的計劃是先推行不停車繳費系統，待繳費貼日趨普及後，再適時考慮和探討將繳費貼的應用拫展至其他道路交通相關層面，例如繳付政府停車場泊車費。

根據相關立法會文件，運輸署將於明年底先在獅子山隧道、城門隧道及青沙管制區試行不停車繳費系統，之後再擴展至香港仔隧道、海底隧道、東區海底隧道及大老山隧道。至於，西區海底隧道及大欖隧道則分別在2023年8月及2025年5月，政府收回專營權後才實施不停車繳費系統。換言之，若政府做完所有隧道才擴展不停車繳費系統至政府停車場，駕駛者最多要等多5年。