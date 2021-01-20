壹傳媒股價連番異動真相未明　張華峰斥證監會調查動作太慢

壹傳媒股價不尋常地出現「逢拉必炒」現象，更於去年共出現4次大幅異動，全部與壹傳媒黎智英及該公司管理層被捕消息傳出有關。金融服務界議員張華峰今日(20日)與證監會主席雷添良會面，引述對方回應相關股價波動事件，指證監會「唔係冇做嘢」，但要跟程序辦事。張形容雷的回覆千篇一律，批評證監會動作太慢。

本港金融市場規管問題多多，黎智英去年12月被控欺詐、遭法庭下令還押懲教署，首度踎監後，壹傳媒股價再現異動。股價由0.234元，最高升逾1倍至0.485元，收市卻幾乎回吐大部分升幅，報0.28元，僅升兩成多。

張華峰今日與雷添良會面，跟進證監會於未來年度的財政資源使用，同時促請雷盡快調查不明股價波動，成交不正常的股份。東網記者向張華峰查詢，他指壹傳媒當然是一個明顯例子，證監會一直說會留意事件，但並無進一步的跟進行動。自發生壹傳媒股價異動事件以來，今次是首次與雷會面，指對方只是答覆「唔係冇做嘢，但要跟程序」。張形容回覆是千篇一律、動作太慢，涉事人已經將「賺到嘅錢用晒，人又走晒咁」，會繼續促請證監會加快調查程序。

此外，張向雷表達網上股票群組騙案的苦主訴求，促請證監會徹查同類「唱高散貨」的騙局；又指券商一直以誠為本，兢兢業業地維護業界名聲，證監會作為監管部門，不能視而不見，讓騙徒破壞香港金融業界的形象及國際金融中心地位，故強烈要求證監會為苦主立案並徹查事件，以維護小投資者的權益。