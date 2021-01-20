改革通識科設「重新冠名」委員會　嶺南協理副校長劉智鵬任主席

教育局去年11月宣布改革通識科，課程發展議會轄下的通識科課程檢視專責委員會於同年12月宣告解散，事隔1個月，課程發展議會今(20日)成立「香港考試及評核局(重新冠名科目)委員會」，統籌通識科的改革及課程發展。

根據議會網站，該委員會是課程發展議會與香港考試及評核局公開考試委員會之下設立的諮詢委員會，負責執行2個單位委派的工作。委員會主席是嶺南大學協理副校長(學術及對外關係)劉智鵬教授，委員有10位，考評局及教育局各有1名代表，其他委員是中學、大學教職員，包括港大電機電子工程系首席講師霍偉棟博士、教大課程與教學學系署理系主任霍秉坤博士、順德聯誼總會鄭裕彤中學教師林伯強等。

主席劉智鵬是一位歷史學者，曾出任多個公職，包括屯門區議員、博物館委員會委員、古物諮詢委員會委員等。他曾任3屆考評局歷史科委員會主席，去年8月底任期屆滿，不能再連任。於去年的文憑試歷史科試題風波，劉曾表示有關試題提供的資料失衡，令考生難以作答，認爲問法有問題，扭曲及偏離歷史。

政府早前宣布改革通識科，包括課程内容、課時減半；取消獨立專題研究；考評簡化為「達標」及「不達標」；設内地考察團以認識國情等，引起社會各界討論。課程發展議會轄下的通識科於12月中舉行最後一次會議，之後突然宣告解散。教育局指，議會將另行成立委員會處理課程及考評安排，以配合該科的改革及新名，讓該科重新出發。