無視疫情開枱聚賭　警沙田冚檔拉5男兼發告票

新冠疫情嚴峻，5名男子涉非法街頭聚賭被捕。沙田警區特別職務隊、田心分區特遣隊及軍裝巡邏小隊人員，根據線報及經深入調查後，今日（20日）下午約1時，於新田圍邨一個休憩處進行打擊街頭賭博行動，當中共拘捕5名本地男子，年齡介乎48至77歲，人員以「在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博」拘捕涉事男子，並且檢獲1副紙牌、小量現金及1張枱。

該5名被捕男子同時違反「禁聚令」，人員已向他們發出定額罰款告票。

警方提醒市民街頭聚賭屬違法行為，任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。同時呼籲市民在疫情期間切勿聚集，並盡力配合政府做好防疫工作，以減低社區傳播風險。

現時「禁聚令」訂明，禁止於公眾地方進行多於兩人的群組聚集。警方亦已多次呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

有時事評論員表示，政府專注防疫工作，令不法分子氣燄壯大，廣設非法場所增財源，亦可能演變為播毒源頭。若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，確診者有機會隱瞞行蹤，使有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷。