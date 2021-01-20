3人詐騙德國電子產品進口商61萬元　其中2人被判囚

廉政公署早前落案起訴3名德國電子產品進口商Schmid Electronics GmbH的附屬公司、華遠遠東有限公司的前高層人員，涉在2009年6月至2013年10月間，在採購及檢測電視產品，以及申領其他開支時詐騙該進口商61萬港元。案件今(20日)在區域法院宣判，其中2人被判入獄，另外1人被判社會服務令。

被告華遠前常務董事朱敬修(51歲)及華遠前助理總經理蕭敬林(57歲)，分別被判囚27個月及23個月，而華遠前助理採購經理鄺國安(43歲)則被判須履行160小時社會服務令。朱敬修及蕭敬林早前同被裁定2項串謀詐騙及1項串謀捏改帳目，違反《盜竊罪條例》及《刑事罪行條例》罪名成立。朱敬修及鄺國安亦同被裁定一項串謀捏改帳目罪名成立。

案情透露，朱敬修及蕭敬林在收到SEG發出的訂單，並尋找合適的生產商時，與一名華遠時任會計經理串謀向SEG訛稱，已聘用一間SEG認識的內地生產商製造該等產品，並誘使SEG向華遠支付共約120萬美元(約930萬港元)，但事實上朱敬修及蕭敬林私下聘用了另一間內地生產商以較低價格生產該等產品，並將上述貨款總額誇大了約3.4萬美元(逾26萬港元)。

另外，華遠一直按SEG的指示，在產品運往歐洲前聘用一間特定的實驗室為產品進行電磁兼容性測試，而蕭敬林在2010年成立一所科技公司後，便向SEG訛稱該公司會以較低廉的價格提供該實驗室的測試報告。SEG因而被誘使就43份看來由捷佳發出的測試報告，支付共50.4萬港元，而有關測試事實上由另一間實驗室進行，價格總額被誇大了約24.6萬港元。