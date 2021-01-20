東院搞錯人工心肺機動靜脈對調　通波仔病人情況危殆

東區醫院公布一宗醫療風險警示事件，一名患有心肌梗塞的57歲男病人本月16日因嚴重氣促和抽搐被送到該院急症室，病人於本月18日上午6時半曾一度心臟停頓，醫生立即為其進行急救及掃描檢查，隨後安排進行「通波仔手術」。

醫護人員在當日下午2時25分為病人進行相關治療，冠狀血管造影顯示病人心臟的主冠狀動脈及3條冠狀動脈嚴重閉塞，醫生在開始進行手術前，先為病人接駁人工心肺機，以支持其心臟功能。病人在下午3時53分開始使用人工心肺機，惟當時血壓未有因而回升，醫護人員為病人進行冠狀血管造影，發現冠狀動脈血流緩慢，故放入冠狀動脈支架，但下午4時08分至18分期間無法偵測到病人血壓，醫生立即為其進行心肺復甦。

醫護人員於下午4時24分發現人工心肺機與病人靜脈和動脈的接駁不當，人工心肺機靜脈喉管及動脈喉管的插入位置，與病人靜脈及動脈對調，醫護立即將人工心肺機重新正確接駁，隨後完成手術，病人的血壓亦回復正常。病人在術後被送回深切治療部接受治療，現時情況危殆。

醫院已向病人家屬坦誠交代情況，並就事件致歉，醫護團隊將繼續密切監察病人情況。院方對事件十分關注，已透過「早期事故通報系統」向醫院管理局總辦事處通報事件，並會成立根源分析委員會，調查事件經過及作出改善建議，於8星期內向總辦事處提交報告。