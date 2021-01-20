律政司2年內33人跳船　鄭若驊死撐管理無問題

民望長期「墊司底」、被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊，於2018年1月6日上任至今僅3年，已有4名律政司高層「跳船」，據悉，律政司有大批人手流失，單計前年及去年，律師職系已有33人離任。對於連串人事變更，鄭若驊昨否認律政司內部管理出現問題，辯稱部門有人轉往私人執業、退休或移民，並非特別的事，要求公眾以平常心看待。

4名律政司高層於近兩年「跳船」，其中刑事檢控科高級助理刑事檢控專員余國慧已遞辭職信，將於今年3月離職；前刑事檢控專員梁卓然去年底離職；前副刑事檢控專員許紹鼎及黎婉姬則於2019年2月雙雙離任。今日(20日)有報道指，由2019年1月至2020年12月，律政司內的政府律師職系人員共33人離任，原因包括辭職及自然流失等。對此，律政司發言人未肯透露離職人數，僅稱無進一步補充。

有法律界人士指，難以估計該33人的離職原因，惟他曾聽聞過往有政府律師因不滿政府工作或模式，而決定離職重新執業。另有法律界人士認為，接連有負責檢控的高層離職，情況不尋常。事實上，梁卓然離任前曾發內部電郵通知同事，透露自己與鄭若驊意見不合，而且情況一直沒有改善，故提出請辭。

根據律政司網頁顯示，截至前年12月底，政府律師首長級及非首長級分別有88及385人，即共473人。