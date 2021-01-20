英駐華大使館解畫　指BNO持有人無特權　須跟足入籍程序

對於英國透過「5+1」方案擴權英國國民（海外）護照(BNO)持有人申請居英權一事，早前傳出中方會作出反制，包括在指定限期後，自動取消持雙重國籍人士的中國籍資格。英國駐華大使館今日(20日)解畫，指BNO持有人並無特權，申請永久居英程序與其他人一樣，即使是中國人也可透過新安排申請入籍。

有關新簽證安排將於本月31日推出，英國駐華大使館在推出前出文澄清，指英方推出新簽證安排源於中方推出《港區國安法》破壞《中英聯合聲明》)在先，若中方不承認BNO護照可能等於直接違反《中英聯合聲明》，指因中方曾承諾允許前英國殖民地公民的香港華人，使用英國政府簽發的旅行證件前往其他地區旅行。

英方又指新簽證安排只是修改入境規則賦予BNO持有人短期居留許可，持有人仍受制於當地入境管制，並不會因而有居英權，強調持BNO護照不會自動獲永久居英權、不會被賦予英國公民身份、不會享有英國社會福利、無法傳承BNO護照給親人，以及97後不再接受BNO新申請。

英方重申，BNO持有人並無特權，申請永久居英程序與其他人一樣，指任何人士若在英國連續逗留達5年，同樣可以申請入籍，包括中國國民，並指獲得英國公民身份程序清晰透明。

文中又指，雖然同意中方絕對擁有香港的主權，亦不支持港獨，惟不同意中國外交部駐港公署指，《聲明》沒有任何字眼或篇幅賦權英國在97主權移交後干預香港事務和監察權利的說法，覺得《聲明》仍是具有法律效力的國際協議，中方需要維持香港高度自治、港人生活方式、社會經濟系統等50年不變的承諾，故英國有權要求中國遵守承諾。