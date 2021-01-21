小學疫下將資優教育推前至初小　及早發掘學生潛能

新冠肺炎疫情反覆，學生復課無期，影響學習進度之餘，學生的潛質亦難以被發掘，有見及此，大埔保良局田家炳小學將由下學年起，將資優教育從高小推前至初小開始，以更早識別在語言、數學、科學、視覺藝術具潛能的學生，讓他們接受校本資優教育培訓，從而更早發掘學生的專長，給予適切的教育，以滿足其學習和發展的需要。

田家炳小學校長陳詠賢表示，該校採用三層架構模式發掘及推行校本資優教育，並由下學年開始，新增校本入學資優評估，除了讓老師和家長填寫問卷，也會考慮學生的課堂表現。學校也會在初小階段增設各項活動，以發掘學生的潛能，例如在語言方面，小一學生將接受説話訓練，提升學生的表達、組織能力，增強自信，升讀小二後，具潛能的學生將接受司儀培訓，校方會從中再挑選出色的學生加入高小辯論隊。

陳續謂，學方過去有很多不見經傳的學生，他們成績不是最頂尖，卻有相當出色的才能，甚至連家長也不察覺，她形容爲「禾稈冚珍珠」，若能及早發掘他們，因材施教，相信他日會有更高的成就。在過去2年，約有40%高小學生接受資優培訓課程，陳預計，推前資優培訓課程至初小，將增加約30%財政支出，將來也會因應需要作調整。

爲了讓資優生無間斷學習，校方也安排網上培訓，小六資優生梁緻君參與了辯論隊，疫情期間接受網上訓練，再進行網上比賽，她認爲雖然訓練辛苦，但有助提升應變、語言能力。她也自信能通過升中面試，因爲懂得以恰當、含蓄的方法演繹，例如要描述心儀中學的特色，以及如何有助學業發展。

另一小六資優生林雨陽亦參加了辯論隊，以及數學精英培訓班等，他認爲分析辯題有助加強他的邏輯思維能力，他也曾參加多項奧數比賽，並於華夏盃等奧數比賽獲得殊榮。