這文章見報時，美國總統就職典禮也該結束了，有驚無險的成事了，還是多番折騰，早上新聞有目共睹。但在這日的前一天，朋友「哥麥」來電，氣急敗壞的談着1月12日不得了的新聞。哥麥是退役的海軍陸戰隊軍官，曾在伊拉克及歐洲服役。他緊張地說：「1月6日國會大樓的暴力入侵，造成5人死亡，多人受傷。雖然，包括代理國防部長在內的許多總統內閣成員譴責了這次襲擊，但美國最高將領，參謀長聯席會議主席米爾利將軍一直保持沉默，直到星期二（12日）。會議主席與7名將軍聯名在一份內部備忘錄中說：『2021年1月6日在華盛頓發生的暴力騷亂是對美國國會、國會大樓和我們的制憲過程的直接攻擊。』並重申軍隊仍然一定致力保護和捍衞美國憲法。還說：『言論自由和集會自由並不賦予任何人訴諸暴力、煽動叛亂和叛亂的權利。』」

我忙着回應：「是的，最奇怪弔詭的是1月6日暴力事件發生後，軍方將領一直都沒哼聲，我以為是軍隊極是不願意介入政治糾紛中，盡量不表態。但在12日，他們除了大力譴責佔領國會山莊的騷亂，更表示效忠當選的候任總統，說新任總統將按計劃1月20日就職，不僅將成為美國第46任總統，更將成為三軍的總司令。任何破環憲法進程的行動不僅違反我們的傳統，價值觀和入伍誓詞，更是違法犯法的啊！你看，特朗普還有8天的總統任命，但軍隊已是不聽他的了！」

哥麥同意的道：「這份聲明如重磅炸彈一般，在美國引起軒然大波。因為，這打破了美軍不參與和評論政治的傳統。按照美國憲法，現任總統特朗普仍然是美軍總司令。只有拜登在1月20號任職之後，美軍才能宣誓效忠新總統。明顯的，特朗普已經失去了對軍隊的領導權。將領們這次竟然提前表示效忠新總統，對於現任總統來說是不亞於一場政變。這次聲明跟去年6月在華盛頓的『黑人的命也是命』的運動起了鮮明對比。那次，國民警衞軍用催淚彈和橡膠子彈驅散和平示威的人群後，米爾利參謀長和特朗普一起步行前往教堂拍照！惹來軍方上下不少異議和批評！軍隊裏從此也種下了對總統的心結。」

我忽然想起一件事來：「對了，1月6日闖進國會大樓的，看他們的裝扮配備，行動舉措，相信不少也是退役軍人或有軍事訓練背景的吧？」

哥麥馬上同意地說：「不錯！在國會暴亂中被槍殺的一名特朗普女粉絲，生前曾是一名在美國空軍服役了14年的老兵，有高達4次赴海外執行任務，還曾是一個高級別的安全官員。在他的朋友和很多美國人眼中，她是一名不折不扣的『偉大的愛國者』！但卻被民主黨的佩洛西罵為『暴徒』、『叛國者』！估計很多退伍老兵和不少現役美軍都會不服和感到氣憤委屈。要知道，軍隊是以白種人和男性居絕大多數，和騷亂的人群一樣的成分特徵，其中又有很多是特朗普的粉絲，真的擔心這批軍中的白人極端主義的支持者會幹出甚麼事來而不受控制！軍方正在與聯邦調查局和特勤局合作，以確保為拜登就職典禮的將近20,000名國民警衞軍是否需要進一步的檢查。但是，軍方的這次表態，實際上是打破了美國憲政對美軍的控制，為美軍將來參與政治甚至操縱政府埋下伏筆。搞不好，未來美國會出現一個軍政府！槍桿子裏出政權。軍隊要愛國！愛國的情懷，來自共有的歷史、經驗、文化、價值觀，一起走過的道路，和共同的命運。奈何現在雙方都說是愛國，一邊是保守白種人的國，一邊是激進的非白種人的國。甚麼是美國，現在說不清楚了！那像你們中國的國家觀念那樣，有着五千年的文化，維繫着五十多個民族，14億的中國心！」

我聽着，既喜還悲。為國家而喜，為蒼生而悲！