東方日報A1：黎智英非法集結案　律政司臨陣易帥攞嚟衰

正在赤柱監獄還押候審的壹傳媒黎智英，被控前年8月18日反修例「流水式集會」未經批准集結案，案件將於下月16日開審。律政司原定委聘英國御用大律師David Perry任此案的主控官，惟昨突然宣布改為委聘一名本港律師接手案件。有法律背景的議員認為律政司一開始便不應白花錢委聘外國律師擔任主控官，最終招來今次風波；有學者炮轟律政司「冇嘢搵嘢嚟搞，最後搞出個大頭佛，自討沒趣」，直指鄭若驊應問責下台，又提醒換律師要小心，勿聘「黃絲」律師，以免影響官司勝算。

民陣前年8月18日計劃在港島區發起集會及遊行，惟遊行遭警方反對，最終當日改由黎智英牽頭帶領示威者開始「流水式集會」，而同案另外8名泛民人士亦多次在遊行中牽頭。9人分別被控涉嫌組織及參與未經批准的集結等罪名，案件獲排期於2月16日在區域法院開審。

律政司上周二獲高等法院批准，委聘David Perry出任案件的主控官。但消息傳出後，英國社會和政界普遍批評David Perry接受委聘的決定，英國外相藍韜文（Dominic Raab）更發聲狠批他非常唯利是圖，不明白其良心如何過意得去。

律政司昨發聲明指英國社會出現針對David Perry參與案件工作的壓力和批評，部分更片面地將案件與《港區國安法》混為一談，而David Perry對有關壓力及本港的豁免強制檢疫安排表示關注，認為有關審訊應在沒有他的情況下如期進行，故基於公眾利益及審訊日期臨近，決定委聘另一名律師如期處理案件的檢控工作。

律政司司長鄭若驊昨午見傳媒回應事件時指，英媒針對David Perry作出非常不公平和偏頗攻擊，對此感到驚訝。她又指律政司新委聘的律師是一名香港律師，惟按慣例不會披露有關律師的身份；又稱不應低估外國給予很多人的壓力，但律政司必須盡最大能力抵抗有關壓力，不受影響。

對於突然換主控官，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦炮轟律政司「冇嘢搵嘢嚟搞，最後搞出個大頭佛，自討沒趣」，認為鄭若驊應問責下台。他又提醒當局要小心勿聘「黃絲」律師，以免影響檢控工作的公正性，惟新接手的律師在上庭前未必有足夠時間準備資料，擔心會出現「甩漏」，最終會令犯法人士獲「放生」，強調一旦此情況出現，將會是律政司及香港司法史上一個最大污點。

本身是律師的議員周浩鼎指出，一個遭警方反對的所謂「流水式集會」，常理上必然會被視為非法集結。他強調本港亦有眾多資深、有能力的大律師，認為在案情明顯的情況下，律政司並無必要白花錢委聘外國律師擔任主控官，最終招來今次風波。他又點名批評曾任律師的藍韜文有關言論踐踏法治，又認為英方干預本港內政，並藉今次事件嚇退其他有能力的外籍律師，使他們未來不會接受港府委聘。

周又指本港法院過去廣被批評有「系統性犯錯」，強調有迫切需要進行司法改革，包括引入量刑委員會等。他認為即使是國安法指定法官亦曾作出錯誤判決，認為若本港司法機構未能完成改革，未能做好將犯法者繩之以法的「守尾門」角色時，一旦中央政府對本港法院失去信心，不排除會出現中央將涉及《港區國安法》案件轉交內地法院審理的情況。

香港中小型律師行協會創會會長陳曼琪指出，事件反映律政司就涉及香港公共秩序及政治敏感的案件，決定聘請「外援」主控官、律師或索取法律意見前，須三思其必要性，亦需主動避免招致任何外國或外部輿論勢力對香港司法系統施予壓力，甚至干預香港司法獨立。她又稱，在大國博弈及錯綜複雜的國際形勢下，香港司法系統絕不能成為維護國家安全的缺口，必須捍衞香港司法免受外力干預施壓。

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