新型垃圾桶貴夾廢　動物照摷播疫高危

野生動物翻摷垃圾桶造成衞生問題，漁護署設計3款新型垃圾桶防範，惟每個平均造價近萬元的垃圾桶，卻被指「冇鬼用」。當中一款設有大投進口，被獼猴輕易爬進翻出大量垃圾；另一款腳踏式廢屑箱，使用不足一年已損毀未能關上，反而吸引動物翻弄。醫生直指隨時引致播疫危機；動物關注組織及立法會議員均指部門錯配資源。

漁護署去年7月起，將220個新型垃圾桶分階段擺放全港70多個地點，涉款共190萬港元。沙田金山郊野公園的停車場擺放了其中兩款，其中一款雖設有上蓋，惟弧形設計的開口足夠一隻獼猴闖進。日前東網記者直擊有市民將膠袋拋進垃圾桶，不消數秒就有獼猴爬入，並將垃圾散落一地。該處為餵猴黑點，有人取出兩大箱食物，亦有一家老少拿着零食餵猴，其後剩餘食物拋進垃圾桶內，一小時內至少3隻獼猴爬進覓食，更有猴子檢起口罩，恐有播疫風險。

港島南區多個另一款體積較小、採用腳踏式開關的廢屑箱，亦出現不同問題。當中有不少腳踏已經損壞，一個在赤柱大潭道巴士站旁的廢屑箱，被外賣餐盒卡着呈半開放狀態，動物可輕易噬咬當中食物殘渣。而且廢屑箱的擺放位置離地，如放在行人道最盡頭處，鮮有人用，更有廢屑箱外殼損毀嚴重，露出金屬部分。

家庭醫生關嘉美直指，獼猴翻弄垃圾桶拋出口罩等物品，極有可能出現播疫風險。香港野豬關注組幹事黃豪賢指，滾軸式垃圾桶有漏洞易被獼猴闖入，部門應考慮轉用腳踏式或完全密封。議員柯創盛指，新設計垃圾桶出發點雖好，惟部門未認真審視實際情況，反而好心做壞事，促部門認真檢討並修正。

漁護署發言人指，去年分別收到1,184及350宗涉及野豬及獼猴投訴，檢控35名非法餵飼野生動物人士。署方除定時在郊野公園禁餵區內巡邏，亦會因應情況需要，加派人手在假日、黃昏及晚上巡邏，並即時檢控違例個案。