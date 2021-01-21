Dr.東：卵巢癌與腸胃病症狀相似　女士持續腹痛肚脹尿頻要警惕

卵巢癌的病徵包括盆腔或腹部疼痛及肚脹等。

都市人生活忙碌，熬夜、食無定時成為日常，身體難免出現小毛病，如肚脹及消化不良等症狀。不少人都會輕視病徵，寧願「忍一忍」或「捱一捱」，不曾深究背後病因。有臨床腫瘤科專科醫生指出，消化系統病徵可大可小，皆因卵巢癌病徵與消化系統症狀相似，容易令患者忽視及混淆，甚至難以於早期察覺，拖延病情。

卵巢癌為本港主要婦科癌症之一，近年有年輕化的趨勢，但患者仍以中年女士為主，40至60歲為高危年齡，十多歲的患者則較少見。臨床腫瘤科專科醫生施俊健表示，卵巢癌的病徵包括盆腔或腹部疼痛、肚脹及小便頻密等，但部分患者因病徵不明顯，加上目前未有有效的篩查方法，令不少患者難以於早期發現。

他續指，卵巢位於盆腔深處，病發時未有明顯症狀，不少女士或會誤以為自己消化不良或因經期所致。而家族有人患卵巢癌、曾患乳癌及肥胖等都為高危人士，施建議她們需特別留神，並定期進行婦科檢查。

目前卵巢癌治療方式包括手術、化療及標靶治療。透過手術，醫生可盡量切除所有可見的腫瘤；化療則可分爲術前及術後，術前治療可盡量縮小腫瘤，術後治療則有助減少癌細胞；而標靶治療有助維持腫瘤於受控狀態。施稱，部分患者一聽到要做手術，便會倍感抗拒，因擔心需切除全個卵巢，導致不能生育。

然而，他指部分初期患者有機會可選擇性切除單邊卵巢，保留生育能力，視乎情況而定。他強調，一期的卵巢癌治愈機會可達9成，二期卵巢癌治愈率亦達7至8成，因此，他提醒市民若出現上述病徵或感不適多達數周，應及早求醫，提高治愈機會。

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：