尼裔3口家檢測結果反覆　何栢良質疑港府檢測有甩漏

近日有居於佐敦的尼泊爾裔居民月初出現病徵後，曾兩次到社區中心及流動採樣車檢測但未驗出病毒，惟患者因不適自行到廣華醫院後方證確診，其妻兒及後亦中招。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(21日)在本台節目指，尼裔患者一家3口檢測結果反覆，認為未必是個別事件，加上他們居於油麻地「疫區」，在有病徵向私家診所求診卻未獲安排檢測，敦促衞生當局作出調查，檢視安排有否遺漏。

何又建議，承辦商加強培訓採樣人員，樣本正確收集方法應在咽喉或鼻咽停留約5秒及轉動，並派員到場觀察。有關方面亦須分析不同採樣人員檢測的確診比率，以檢視程序有否出現問題。

呼吸系統專科醫生梁子超亦指，患者潛伏期長短及採樣位置等因素，皆會影響檢測結果，若在實驗室找到有多宗群組檢測結果錯誤，應檢視品質控制是否出現問題。他認為，若病人在醫院重複檢測，結果轉為確診並不出奇。他又提醒，1次檢測無確診並非代表無染疫風險，建議院方教授病人採取下呼吸道樣本，以增加準確度。