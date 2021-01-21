葉劉淑儀批少數人扭曲一國兩制製造亂局　籲港府棄官僚管治

立法會今日(21日)就《施政報告》作致謝動議辯論，議員葉劉淑儀談到本港政治亂局，是有人騎劫扭曲香港的民主發展，如利用《議事規則》漏洞拉布；發起「35+」行動圖攬炒議會，令市民恐懼、社會混亂。她又批評港府管治表現，長期因循守舊，做事手法官僚，缺乏創新改革精神，解釋政策又流於抽象。

葉劉發言時狠批香港的政局被少數人騎劫、扭曲一國兩制，以致中央明知會面對外國不公平的譴責，亦逼於無奈要「出手」訂立《港區國安法》，以及撤銷部分反中亂港人士擔任議員的資格。她強調，倘若有人撰寫一國兩制歷史，會同意2020年經過騷亂後，是一國兩制落實的轉折點。

她發言時一度舉起私人珍藏的中英聯合聲明草案白皮書，指出現時立法會有40席由直選產生，功能組別亦需向選民負責，香港已經有民主議會。對於不少年輕人或覺得有比《基本法》更好的機制，她強調並不可能，呼籲青年珍惜現在、鞏固未來。

此外，她批評港府施政有所不足，舉例指內河碼頭使用率每況愈下，政府遲遲未有採取果斷行動以釋放土地。她直斥政府缺乏創新改革精神、長時期因循守舊，遇到問題就設立專責小組或調查委員會，但調查「一拖十幾個月」，舉例指紅磡月台結構的報告拖延逾一年，報告出爐時社會已經對其失去興趣，批評政府一直用官僚手段拖延，而並非解決問題。

對於市民在內地發展的機遇。葉劉批評港府對外講方針有缺陷，講解措施的方式對市民而言十分抽象，舉例指市民不可能只瀏覽政制及內地事務局網站就明白前景如何，建議政府用具體生動方式講解。她指出香港經濟結構狹窄，需要內地廣闊的經濟機構及多元化行業，給予香港年輕人長遠發展的機會。