楓樹街檢測站垃圾桶欠奉　市民批安排失當

港府日前在深水埗區一帶劃出指定強制檢測區，昨日(20日)起區內已設置多個檢測站，東網記者今早(21日)到楓樹街遊樂場採樣站視察，早上10時許，約60名市民在排隊等候檢測，在入場檢測前，有職員為市民量度體溫，現場設有12個採樣亭。有市民批評檢測中心欠缺垃圾桶，「用完張紙巾想放垃圾桶都唔得」，極為不便。

市民周小姐指，為驗明自己有否染疫而自願檢測，排隊檢測需時20分鐘，又批評中心內無垃圾桶棄置垃圾，要攜同使用過的紙巾離開自行棄置，不方便之餘亦存在播疫風險。她又指，最初得悉政府在深水埗劃強制檢測區時很反感，惟疫情已經維持一年，自己住所附近亦有確診個案，故不能擔心太多。

攜同7個月大嬰兒的鄭小姐指，自己屬強制檢測人士，建議政府可設立預約機制，省卻市民排隊時間，平日亦會保持個人衞生及減少帶小朋友外出。她又認為若政府一早封關就可以防止香港疫情惡化。

在早上11時許，記者轉到北河街市政街市大廈檢測站，現場所見沒有出現排長龍情況，有市民指，自願檢測是想清楚自己有否染疫；亦有市民指，在檢測前要填寫文件，會對長者不便。

陪同媽媽到中心檢測的梁小姐指，檢測的原因是自己在機場工作，染疫的風險高，亦留意到油尖旺區出現爆疫情況，擔心會波及到自住大廈。她不滿表示，檢測前需要填寫文件，會為長者帶來不便。