油尖旺區成疫情重災區　居民擔心區內確診增

本港新冠肺炎疫情現反彈趨勢，油尖旺區內爆發多宗確診個案。除了當區的社區檢測中心梁顯利油麻地社區中心外，當局亦在官涌體育館增設流動採樣站，並安排承辦商在廣東道近寧波街設置流動採樣車，供區內居民進行檢測。

其中位於官涌市政大廈內的官涌體育館流動採樣站，今早(21日)10點已有逾20人於市政大廈地下排隊，現場有身穿保護衣的工作人員維持秩序。而設於廣東道的流動檢測車，亦有零星街坊前來做檢測，期間有行動不便的長者因無法登上檢測車，要在車外進行檢測。

伍小姐居於佐敦文英街文耀樓，大廈鄰近指定檢測區域，她表示擔心區內患者增加，認為每兩星期做一次社區檢測會較安心，自己每次外出後，亦會先做好清潔消毒才入屋。伍小姐又提到，現時沒上班，待她有檢測結果後才會上班。

居於佐敦炮台街的劉女士指，自己居住的大廈未有確診個案，認為政府現時的政策來得及時。但自疫情在港爆發以來，劉女士一直提心吊膽，每次外出都做足防疫功夫，辦完事後也會匆匆趕回家。提到今年農曆新年或未能拜年，她無奈表示「都要接受，健康較重要。」。