律政司向18人追討佔旺案訟費　露宿漢劉鐵民或須坐監

檢控涉及高昂訟費，律政司近日向6年前參與佔旺行動的10多人追討訟費。前議員邵家臻昨(20日)在Facebook透露，律政司向領綜援的社運常客劉鐵民等一眾18人追究2014年11月在旺角刑事藐視法庭罪的訟費，估計劉涉及的款項約為5至6萬港元。若劉無法繳付訟費，可能要再受牢獄之苦。邵回覆指，他與鐵民昨日得知事件後感到憤怒，批評律政司做法是「向弱者抽刃的完美示範」；又指鐵民身無分文，直言「坐監就坐監吧」。東網正就事件向律政司查詢。

劉鐵民被指於2014年11月，因阻礙執達主任及警方清理旺角亞皆老街佔領現場，被控刑事藐視法庭。最初被判罪成即時監禁4個月，其後上訴得直獲減刑。但近日遭律政司追究訟費。劉去年亦涉嫌在港鐵太子站外牆塗上「沉冤待雪」字眼，因而被控刑事損壞罪，最終被判囚兩星期、緩刑12個月，以及賠償港鐵1,000港元清潔費。

邵指，事件發生於2014年卻事隔數年才作出追究，根本是刻意找麻煩。而且劉鐵民身無分文，之前在法庭被判罰1,000港元已經要籌款一星期，現在更要5至6萬港元，「不如索性坐監吧」。邵又指，鐵民知道世道艱難，不少同路人手頭緊張，若有人為他張羅，只會令他感到不好意思。

邵在貼文指，劉鐵民在街頭露宿約40多年時間，活躍於抗爭活動，定期投入上水連儂牆工作。劉領取綜援維生，早前獲社工協助向社署預借5,000港元綜援金以交公屋按金，現時扣除租金之後每月大概有4,065港元可用，即130港元一日。