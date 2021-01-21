鴨寮街商販警民合作　遏止違禁電槍流出市面

鄭俊傑(右一)與李笑媚(中)向鴨寮街商販派發傳單。(曾志恒攝)

警方針對近年有市民因藏有或銷售電槍被捕，於今日(21日)展開行動，在深水埗區內商販協助及支持下，以多管齊下策略長遠打擊違禁品流出市面。

據了解，警方在上季於深水埗區內一共破獲3宗無牌管有電槍案件，有巡警截查1名41歲女子時，揭發其身上藏有1支打火機型電槍，經鑑定後該支電槍威力足以對人體造成傷害。因此，警方於調查後以涉嫌「無牌管有槍械」落案起訴該名女子，案件將於明日在西九龍裁判法院提堂。

根據警方數字，於2015年至2020年間，警方一共拘捕105人涉嫌無牌管有或銷售電槍，當中檢獲的電槍款式多樣，分別偽裝成電筒、打火機或鐵蓮花等，其威力均足以危害公眾安全。

深水埗警區助理指揮官(刑事)警司鄭俊傑指，檢獲的電槍中，超過7成均為又稱「電弧式火機」的打火機形電槍，警方追查貨物來源，相信部分經網購平台由海外或內地入口，惟亦有小部分由本地商戶流出。

有見及此，警方由今日起在深水埗區內展開代號「雷音」行動，透過教育宣傳、情報收集及執法，針對電槍等違禁品防止其流出市面。警方亦與鴨寮街商販合作，與加入「販商守望約章」的商販聯手打擊罪案。

鴨寮街販商會主席李笑媚指，鴨寮街內已有約200個商戶加入「販商守望約章」，販商將會互相提點，不再售賣違禁電槍，並提醒打算購買的顧客切勿以身試法。

根據法例，無牌管有槍械及無牌出售槍械均屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判罰款10萬元及分別被判監14或10年。