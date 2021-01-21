2成抑鬱患者出現睡眠障礙　研究指強光療程有效改善病情

本港每10個成年人就有1人患抑鬱症，生理時鐘與情緒有密切關係，習慣晚睡晚起的「貓頭鷹型」抑鬱症患者，對常規治療成效較差。中文大學與香港大學合作研究發現，利用強光模擬日光照射，有效改善患者的晝夜節律失調，調整作息時間，病情治愈率增加一倍，累計臨床治愈率超過67%，較常規治療有效。

港大心理學系助理教授李馨表示，約2成抑鬱症患者屬「貓頭鷹型」，較常出現失眠及嚴重抑鬱症症狀，以及較高自殺率，常規的精神科藥物治療對他們成效較低。團隊於2015至2018年招募93名「貓頭鷹型」患者參與輔助強光治療，8成屬女性，平均年齡為46歲，患抑鬱症長達13.7年。患者平均凌晨2時上床，上午10時半才起床。他們被分為對照組及治療組，治療組會在家接受為期5周、每日30分鐘的強光燈箱療程；對照組則接受較暗的光治療。研究發現，治療組的臨床累計治愈率高達67.4%，對照組為46.7%；前者治愈時間亦較快，約2周已見改善。

中大精神科學系副教授陳詠欣表示，患者接受強光治療後，上床及起床時間均提早，作息較規律，亦可改善失眠。中大精神科學系系主任榮潤國表示，強光治療是具潛力及有效方法，沒有不良藥物副作用，在家治療亦十分方便。他建議患者應多接觸早晨戶外光線，夜晚亦應避免過度使用電子產品，其發出的藍光會擾亂生理時鐘。他亦希望在進一步充分研究證實強光治療成效後，將強光治療成為常規治療。