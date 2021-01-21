全港學校暫停面授　教資會撥1.65億元推大學網課發展

因應新冠肺炎疫情影響，本地大學須暫停面授課堂及教學活動，並逐漸形成以線上模式授課的教學模式。大學教育資助委員會及質素保證局今(21日)公布，將額外撥款1.65億港元，予8所教資會資助大學，其中包括1,500萬港元專供8所大學推行跨院校協作項目，讓大學更有系統地合作，推展中長期的虛擬教學策略性發展，有大學校長對此表示歡迎。教資會和質保局亦將邀請大學提交工作計劃及具體建議，將於今年上半年至2023年年中，利用撥款推展不同項目。

教資會指，大學可利用撥款發展虛擬教學的管治架構、評核方式、質素保證系統及專業實踐典範，並豐富虛擬學習的整體教育體驗，例如組織教職員培訓、促進學生在線上課堂上互動交流等。該會又建議大學探索新策略、教學法、平台及設施以實現虛擬教學的長遠願景，以及推廣在實習和臨場培訓等情景下融合虛擬教學。

教資會主席唐家成認為，教與學乃大學最重要的社會使命，提升教學質素對培訓人才至關重要。該會一向重視教與學發展，每年均投放大量資源供大學作相關活動。疫情一方面對教學帶來重大挑戰，但另一方面亦帶來蛻變的機遇。該會及質保局期望透過額外撥款，促進大學以創新的策略性思維，迎接「新常態」下，不斷改變的教學環境和發展需要。

嶺南大學校長鄭國漢歡迎教資會額外撥款予8大推動虛擬教學的長遠策略發展，他認為有助大學深入探討如何更有效地利用混合教學模式，以進一步提升教與學的質素。嶺大自去年9月已開始全面推行面授與網上教學同步進行的混合教學模式，改善純粹網上教學的成效，亦有計劃長遠以網上教學輔助面授教學，提升總體教學質素。該筆撥款可讓大學有更多資源、更有系統地，推動相關教學策略發展、質素保證、教學方法的研究和教職員的培訓。