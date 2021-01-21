陳慧慈成東華學院第3任校長　任期為5年

東華學院校長人選塵埃落定。東華學院校董會宣布委任陳慧慈教授為學院第3任校長，任期由今年1月13日開始，為期5年。

陳慧慈表示，會致力提升學院的學術水平及教學質素，帶領學院升格成為私立大學，並培育更多關愛社群的專業人才。她認為，學院已發展成為一間具醫療特色的自資專上院校，在高等教育界具其獨特地位，期望能增強學院的教研實力，投放更多資源，推動校內的學術研究氣氛，在學術研究上長遠發展。

陳慧慈為註冊護士及護理教育國際知名學者，並與東華學院甚有淵源。她自2014年起已擔任學院的訪問教授，亦擁有不同大專院校管理及行政經驗。她曾先後任教於香港理工大學、香港中文大學及新加坡國立大學及擔任澳洲紐卡素大學副校長（新加坡分校），並獲得多個獎項，包括紐卡素大學校長國際參與獎、紐卡素大學健康及醫學學院國際獎及國際護理研究員名人堂等。

陳在護理教育的主要研究領域包括精神健康、心理社會干預、孕婦心理健康及健康專業教育，並於國際醫護學術期刊及會議中發表超過400篇論文，更於2018年被著名護理學術期 刊 Journal of Advanced Nursing (JAN) 獲選為十大被引用次數最多的澳洲及紐西蘭學者之一。