嶺大增設兩棲及爬行類動物庫　冀推動本地研究保育

被稱為「石屎森林」的香港，其實存在很高的生物多樣性。嶺南大學早前獲得資助，建立本港兩棲及爬行類動物自然藏品庫，記錄本港不同的物種資源作研究、保育及教育用途。自然藏品庫至今收集了逾500個標本，包括香港獨有的盧氏小樹蛙。

嶺大科學教研組獲環境及自然保育基金資助100萬港元，自2019年起建立藏品庫及進行相關研究，至今已收集了超過500個兩棲及爬行類動物樣本，包括全港逾90%的兩棲類動物樣本，以及逾30%的爬行類樣本。館藏包括標本、用作基因研究的組織樣本、相片及採集日期、地點等資料，所有資料都上載到網站，供公眾瀏覽。

團隊成員、嶺大助理教授宋亦希表示，產品庫有一些具保育及科研價值的物種，例如盧氏小樹蛙及白頭盲蛇。盧氏小樹蛙是香港獨有，已被列為瀕危物種。50年代發現盧氏小樹蛙時，牠們多棲息於大嶼山、赤鱲角等離島，但1992年興建新機場時，居於赤鱲角的盧氏小樹蛙被遷移至新界、香港島等地區。團隊期望研究盧氏小樹蛙遷移後的基因改變，以及不同族群的基因的分別。而白頭盲蛇的外形酷似蚯蚓，有機會是新種。宋強調，識別動物品種相當重要，當人們不懂得分辨品種，就會以為該物種很常見，導致物種缺乏關注和保育。

領導研究團隊的嶺大助理教授方健恩指，藏品庫中的標本是研究團隊多次野外採集的成果，他們每次採集都需要申請漁農署的許可證，並確保不會影響種群的生存。不過，他們採集時，經常目睹非法行為，如野生動物被捉去賣、做寵物，以及天然濕地、樹林被破壞，感到相當痛心。