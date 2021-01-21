疫情重創經濟　商界議員促政府准延遲交稅

疫情嚴重影響經濟，立法會今日繼續辯論2020施政報告致謝議案，商界議員廖長江認為要把握機遇，融入內地發展，又促請政府繼續稅務豁免或批准延遲繳交稅項，鼓勵業主減租。批發及零售界議員邵家輝認為今年上半年全球經濟不見會有太大變化，但即使未能通關，政府亦應大力推動內循環；若能與內地通關，則要解決港人對內地人的仇恨，促進內地人來港旅遊。

航運交通界議員易志明指直到去年9月，海運、陸路及空運的貨物吞吐量較前年同期下降分別6%、10%及7.5%。他指內地不斷收緊香港跨境司機的豁免檢疫措施，內河船船員更提早休假，春節後未必可以復業。他批評政府推出的抗疫措施只提供營運收費豁免，直斥未有提供津貼、忽視物流業，又稱政府拒絕推出新一輪保就業計劃後，業界裁員亦是勢在必行。為避免影響本地的日常用品供應，易志明指政府應理順航運物流業運作。

失業率創新高，議員鄭泳舜亦指現時失業率創新高，加上年關又到，認為失業率將有可能衝破7%。他認為政府要加強力度支援企業及失業人士，推出失業援助金。在中、長期方面，政府則要探討資源再分配，包括稅制改革，改善住屋和劏房等問題。

雖然金融界議員張華峰認同兩地互聯互同的發展，但對政府抗疫表現則深表不滿，批評政府自我感覺良好。張指香港本來有抗疫優勢，具內地中央支援，但政府卻偏偏只當全民檢測是口號，亦不推行禁足令，導致香港變成兩岸四地中抗疫表現最差的地方，清零無望。他希望政府官員能保持謙卑，多聆聽專家及市民的意見，形容控制疫情係發展藍圖的基礎。