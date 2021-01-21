調查指65%人長期抗疫掀抑鬱症狀　僅9%願意求助

新冠肺炎疫情下又遇政治動盪，港人抑鬱問題加重。有機構去年訪問1,336名受訪者，發現有23%人抑鬱情況達到需要關注級別，其中14.6%人為「中等」級別、8.4%人抑鬱達「較大至嚴重」級別，即可判定其患有抑鬱症及需接受治療的程度，另有9%人抑鬱與焦慮並存。機構指，調查顯示港人情緒受政治與社會衝突及疫情影響最大，促政府在預防及教育方面增撥資源，建議市民不要讓負面新聞內容影響自己，專家則建議有抑鬱症病徵應及早求醫。

香港心理衞生會去年進行全港抑鬱指數調查，並加入與疫情相關問題，發現港人抑鬱情況相當嚴重。調查指疫情下，有65.6%受訪者過去半年因少與人交流而感困擾、59%擔心自己及家人患病，另有34.1%人對種種抗疫工作感到疲於奔命。調查亦統計出港人受困擾的主要因素，頭3位分別是政治及社會動盪、疫情及與家人關係。

香港城市大學社會及社會科學系副教授趙雨龍表示，去年抑鬱情況達到要關注級別的數字較過去調查急增，而研究亦發現女性及18至44歲成年人較多出現抑鬱及焦慮情況，料因疫情下女性在家中扮演多重角色，令其壓力上升。他又指市民疫情下運動頻率減少30%至50%，而願向專業人士求助的人僅9%。

精神科專科醫生黎守信則稱，抑鬱症病人有機會思想、言語及行動均緩慢，嚴重者會產生自殺念頭，籲受情緒困擾市民應及早求助。他又指疫情令市民困擾屬正常，建議可留意並掌握正確資訊，尤其是官方訊息。

康復患者Alice表示，曾受初入職場及經濟壓力影響，「午飯會喺洗手間喊」，間中更出現幻覺及自殺想法。她指經社工幫助及藥物控制後，情緒已穩定不少，亦在青年小組擔任復元導師，亦擔任樂隊主音，冀用自身經歷鼓勵情緒病患者。