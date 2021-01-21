黎智英御用大狀鄧樂勤離港　學者估計因勝算不高棄官司

官司纏身的壹傳媒黎智英，被控欺詐及違反《港區國安法》，他在兩案均被拒保釋，但在還押20天後，獲高等法院法官李運騰批准保釋外出，律政司就該決定向終審法院提出上訴，並於下月1日審理。消息指，黎智英一直「御用」的資深大律師鄧樂勤(Peter Duncan)目前已離港，相信未能趕及下月1日出庭。有學者猜測鄧樂勤或認為黎案勝算不高，故放棄代表黎打官司。

黎智英曾於2017年六四集會上涉刑事恐嚇東方報業集團男記者，連同欺詐及違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，3案全部均由鄧樂勤擔任法律代表。東網記者以電郵向鄧樂勤查詢他是否已離港，他指1月1日已放假離港，現身處新西蘭，但否認退休，會於今年稍後時間回港。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，黎智英是次缺少了代表多年的資深大律師出戰，反映鄧樂勤認為勝算不高，沒有十足把握，故決定放棄代表黎。

時事評論員陳雲生指，假如鄧樂勤要退休，事前理應有充足時間，這次臨時換人較突然，因被控欺詐及違反《港區國安法》等並非普通官司，黎失去一位權威大律師幫忙，難免令人有猜想，但他認為對判決和量刑影響不大。

黎智英被控欺詐及違反《港區國安法》，他在兩案均被拒保釋，但在還押20天後，他於去年12月23日獲高等法院法官李運騰批准以現金1,000萬港元及多項保釋條件外出。律政司就該決定於去年12月31日向終審法院提出上訴，終院認為議題涉及重大公眾利益，具有可爭議之處，決定向律政司批出上訴許可，並排期於下月1日審理，期間黎智英須還押。

此外，黎智英涉嫌於2019年8月18日在維園組織及參與非法集結，案件定於下月16日開審，預料審期10天。消息指，黎已物色大律師處理該案。