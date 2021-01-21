中學男生稱遭男教師非禮　補課後鎖門關燈施襲

中學男教師涉嫌多次在校內非禮3名男學生，包括觸摸學生的肚臍下方、大腿內側及乳頭等部位。男教師否認5項非禮罪，案件今(21日)在區院續審。其中一名事主供稱，當時他與被告本來在課室討論學業成績的事，突然被告將課室門鎖上及關燈。及後二人話題轉談感情心事時，被告竟將手伸進事主的內衣，用手指在其乳頭上打圈，並用手撫摸對方大腿內側靠近陽具的位置。

被告吳浩楠案發時30歲，在觀塘一所中學擔任英文科教師，而3名男事主當時年均15歲，是被告的學生。

事主Y供稱，當時他正就讀中四。2016年1月20日，他參加被告的補課，惟被告在補課結束及其他學生離開後，將他留在課室內，並鎖門及關燈。及後2人聊天時，被告將手伸進Y內衣，用手指在Y的左乳頭打圈逾10分鐘，又把手放在Y的大腿內側，在接近陽具的位置上下來回掃著。Y感到不舒服，但不敢反抗，因害怕會惹來被告改動其英文科成績。事後Y只將事件告知同學，而沒有報警，因他覺得害羞及認為只是小事。

盤問時，辯方表示Y的指控是憑空想像，質疑Y不可能任人魚肉，過程中亦沒有表現抗拒；並指Y與被告關係不錯，曾私下在Facebook問被告功課，當日他亦跟被告分享心事，稱喜歡一名女孩而心神恍惚，無心學習。惟Y一一否認辯方說法，並稱事發後他再沒有參加被告的補課，因害怕同樣的事情會再次發生。