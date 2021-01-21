香港返深圳灣人數限每日2000名　將分流省內4市隔離

鄰近農曆新年，由香港返回深圳的人數增加，部分經深圳灣口岸入境民眾可能被分流至東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離。粵港兩地政府為控制入境人流，自本月5日開始，由香港經深圳灣口岸入境旅客實施預約通關機制，控制每日入境旅客約2000個名額。

廣東省政府周三（20日）召開防疫新聞發布會，省商務廳副廳長符永革在會上表示，目前從深圳和廣州入境旅客居多，從廣州白雲機場入境的民眾或被分流至佛山、清遠、江門和肇慶4市集中隔離。另從港珠澳大橋珠海口岸通過控制跨境巴士的班次，每日入境旅客約200人。

在集中隔離措施方面，符永革表示，香港本土疫情仍沒有得到有效控制，入境口岸防疫人員需做好閉環管理，將入境旅客自口岸送到集中隔離酒店。對香港入境民眾需持有24小時內有效核酸檢測無感染報告；分流到隔離酒店後，需進行14天集中隔離和7天家居隔離；另在入境時、隔離第7天、14天和21天，做4次核酸檢測。

另針對澳門入境旅客方面，目前粵澳兩地政府通過溝通協商，兩地民眾已經基本恢復正常往來，惟赴澳跨境團組遊仍未開放，而往兩地需出示7天內有效核酸檢測無感染報告。