流動採樣站走甩尼裔確診者　檢測水準被轟兒戲

油尖旺區疫情嚴峻，但區內有尼泊爾裔居民2度在區內流動採樣站檢查均指沒染疫，他其後因不適送院，卻在醫院證實確診。協助事主的區議員今日（21日）批評流動採樣站檢測水準非常「兒戲」，擔心形成漏網傳播鏈。事件除令人質疑社區檢測中心及流動採樣站的檢測準確度，亦對疫情擴展情況非常擔憂。

油尖旺區區議員何富榮在一電台節目中指出，該名尼泊爾裔居民入院時情況較嚴重，須服用抗病毒藥物，面容憔悴。而妻子及兒子隨後亦出現類似情況，令該居民覺得流動採樣站非常「兒戲」，亦擔心會影響病情。何續指，事主一家3口共有4次檢測出現誤差結果，令人擔憂，強調市民對檢測有期望。

他又提到，區內少數族裔經社區組織等呼籲後，對檢測反應踴躍，估計首3日逾萬名接受檢測的區內居民中，少數族裔佔30%至40%。對於油麻地一帶被納入指定強制檢測範圍，何說，近日區內氣氛淒清，人流大減，不少店主生意冷清，認為是政府錯誤決定所致，期望當局考慮作出補償。

融樂會總幹事張鳳美則批評，港府今次處理手法後知後覺，因事前已提醒當局的防疫小冊子翻譯不佳，用字生硬，少數族裔亦難以理解內容。加上區內不少少數族裔沒有上網，質疑他們能否獲得充足防疫資訊。她又批評，當局早前稱少數族裔因文化有較多聚會，是涉及歧視，因很多少數族裔人士防疫意識高，會戴口罩及暫停宗教活動，認為部分官員對文化的敏感度不足。