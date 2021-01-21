承辦商指雙軌檢測準確率逾90%　可用於爆疫社區及高危群組

新冠病毒核酸檢測(PCR)近日出現數宗結果錯誤個案，誤把帶病毒患者當作無染疫人士，令人關注PCR測試的準確度。檢測承辦商「相達生物科技」早前開始採用「雙軌檢測」方式檢驗樣本，即同時採樣進行抗原快速測試及病毒核酸測試，結果發現雙軌檢測的準確率達90%以上。該承辦商建議，雙軌檢測可應用在有爆疫風險的社區及高危群組等，亦可要求參與大型活動人士進行雙軌檢測，形容有「守門員」的作用。

相達生物科技在上月起由麗晶花園開始，至現時在深水埗楓樹街臨時檢測站，均進行了「雙軌檢測」，截至本月11日，共進行了9,236次檢測，結果確認抗原快速測試對比PCR測試的陽性準確率達約93%，並找出14宗確診個案，另有1宗檢測結果錯誤個案。

相達生物科技始創人招彥燾指出，市民到達採樣站後，職員會同時為其進行傳統PCR測試及抗原快速測試，後者只需20分鐘便可得出檢測結果，當發現抗原快速測試驗出初步個案後，會再進行一次快速抗原測試以作確認，如結果仍證實染疫，才會進行另一次快速PCR測試，在結果同樣顯示為染疫後，便會上報衞生署，而整體所需時間僅1小時。不過，他承認由於要平衡檢測速度及實際操作，雙軌檢測在準確度上作一定犧牲，例如若病毒集中在患者肺部，或未能驗出是否確診。